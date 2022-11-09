Бишкек, , 14:33 — REGNUM Министерство экономики и коммерции Киргизии намерено забрать себе функции органа, выдающего лицензии на служебное и гражданское оружие. Проект соответствующего постановления ведомство уже вынесло на общественное обсуждение.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Свою инициативу представители экономического ведомства объясняют тем, что лицензирование экспорта и импорта оружия и патронов, которые входят в единый перечень товаров, и так возложены на Минэкономики.

Министерству внутренних дел чиновники экономического ведомства предлагают оставить полномочия организации-эксперта по выдаче разрешительных документов на экспорт, импорт и транзит оружия и боеприпасов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее парламент Киргизии одобрил поправки в законодательство, предусматривающие выдачу оружия жителям приграничных районов Баткенской и Ошской областей «в особых случаях».

Также эти изменения предусматривают отмену ограничений на получение разрешения на приобретение и ношение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом для граждан республики, живущих близ границы.