Екатеринбург, 9 ноября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Замглавы комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) требует проверить деятельность общество продвижения польской культуры в Екатеринбурге «Полярос». Соответствующие запросы депутат направил в силовые ведомства. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Ldpr.ru Андрей Луговой

По словам Лугового, организация «Полярис» незаконно выдаёт гражданам России справки, которые дают возможность получить Карту поляка. Подобная карта позволяет её владельцу бесплатно оформлять польскую визу, а также заниматься предпринимательской деятельностью на территории Польши.

Работу организации депутат назвал «легализованным способом вербовки в интересах «западного блока» и «ещё одним инструментом мягкой силы для экстремистского воздействия и пропаганды». Луговой намерен добиться ликвидации организации в случае подтверждения факта формирования сети западных агентов в России.