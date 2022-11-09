Бишкек, , 14:31 — REGNUM Администрация президента Киргизии вынесла на общественное обсуждение проект нового закона «О некоммерческих неправительственных организациях», предусматривающий усиление контроля за деятельностью НКО со стороны государства.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Власти предлагают ужесточить требования к созданию и деятельности некоммерческих организаций в республике — для соблюдения «интересов государства, обеспечения общественной безопасности, защиты нравственности и здоровья населения, национальных и религиозных чувств граждан».

Авторы документа отмечают, что на территории Киргизии действуют несколько тысяч НКО и НПО, а также десятки филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций.

Причём точное их количество невозможно установить, поскольку государственная регистрация некоммерческих организаций является необязательной.

Исходя из этого, законопроект предусматривает предоставление государству контрольных функций при создании НКО — их обяжут регистрироваться в Министерстве юстиции. А генеральная прокуратура займётся контролем и надзором за соответствием деятельности некоммерческих организаций целям, предусмотренным их учредительными документами.

Также госорганы будут иметь право запрашивать у НКО распорядительные документы и информацию о финансово-хозяйственной деятельности, направлять своих представителей для участия в проводимых НКО мероприятиях, проводить проверки соответствия деятельности НКО и их финансовых расходов.

В случае обнаружения нарушений Генпрокуратура Киргизии будет иметь право вынести предупреждение об устранении и срок его устранения.

Авторы законопроекта подчёркивают, что такие меры позволят обеспечить прозрачность деятельности некоммерческих организаций — станут известны их спонсоры и цели финансирования.

ИА REGNUM напоминает, что 26 октября министерство культуры Киргизии приостановило на два месяца работу сайта «Азаттык Медиа» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Причиной стала публикация недостоверных материалов о недавнем таджикско-киргизском вооружённом конфликте.

23 октября силовики Киргизии задержали ряд политиков и лидеров неправительственных организаций, 12 человек арестовали на два месяца по подозрению в организации массовых беспорядков.