Бишкек, 9 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Администрация президента Киргизии вынесла на общественное обсуждение проект нового закона «О некоммерческих неправительственных организациях», предусматривающий усиление контроля за деятельностью НКО со стороны государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Власти предлагают ужесточить требования к созданию и деятельности некоммерческих организаций в республике — для соблюдения «интересов государства, обеспечения общественной безопасности, защиты нравственности и здоровья населения, национальных и религиозных чувств граждан».

Авторы документа отмечают, что на территории Киргизии действуют несколько тысяч НКО и НПО, а также десятки филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций.

Причём точное их количество невозможно установить, поскольку государственная регистрация некоммерческих организаций является необязательной.

Исходя из этого, законопроект предусматривает предоставление государству контрольных функций при создании НКО — их обяжут регистрироваться в Министерстве юстиции. А генеральная прокуратура займётся контролем и надзором за соответствием деятельности некоммерческих организаций целям, предусмотренным их учредительными документами.

Также госорганы будут иметь право запрашивать у НКО распорядительные документы и информацию о финансово-хозяйственной деятельности, направлять своих представителей для участия в проводимых НКО мероприятиях, проводить проверки соответствия деятельности НКО и их финансовых расходов.

В случае обнаружения нарушений Генпрокуратура Киргизии будет иметь право вынести предупреждение об устранении и срок его устранения.

Авторы законопроекта подчёркивают, что такие меры позволят обеспечить прозрачность деятельности некоммерческих организаций — станут известны их спонсоры и цели финансирования.

ИА REGNUM напоминает, что 26 октября министерство культуры Киргизии приостановило на два месяца работу сайта «Азаттык Медиа» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Причиной стала публикация недостоверных материалов о недавнем таджикско-киргизском вооружённом конфликте.

23 октября силовики Киргизии задержали ряд политиков и лидеров неправительственных организаций, 12 человек арестовали на два месяца по подозрению в организации массовых беспорядков.