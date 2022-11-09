Москва, 9 ноября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Настоятель патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) протоиерей Михаил Васильев, который погиб в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, посмертно награждён 9 ноября патриархом Московским и всея Руси Кириллом церковным орденом «Славы и Чести» первой степени.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Перед началом отпевания протоиерея, как сообщает РИА Новости, предстоятель РПЦ огласил грамоту о награждении погибшего.

«За жертвенное служение Церкви и Отечеству протоиерей Михаил Васильев, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца, патриаршего подворья при штабе РВСН в поселке Власиха Московской области, удостаивается Ордена Русской православной церкви Славы и Чести I степени посмертно. Аксиос (греч. «достоин» — Прим. ред.)!», — сказал он.

Также патриарх Кирилл отметил, что РПЦ особенно относится к священникам, защищающим Родину рядом с её воинами и добавил, что отец Михаил прожил богатую жизнь, успев многое сделать за это время, причём его деяния были посвящены и церкви, и родной стране.

«Это сочетание любви к Родине и церкви является идеалом, и он этот идеал воплотил в своей жизни, и остался верен этому идеалу даже до смерти», — уточнил он.

Отметим, протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении своих пастырских обязанностей в зоне спецоперации.