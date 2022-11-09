Калуга, 9 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Калужскими полицейскими ликвидирован наркопритон, сообщили 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По версии сотрудников полиции, 27-летний ранее судимый местный житель и его знакомая 27-летняя калужанка, будучи потребителями наркотиков, предоставляли свое жильё наркозависимым гражданам для употребления запрещённых средств. В качестве вознаграждения за предоставление квартиры посетители давали хозяевам наркотики, которые те употребляли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления предусматривается наказание до шести лет лишения свободы.