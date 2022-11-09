Ярославль, , 14:24 — REGNUM В Ярославле дело депутата Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Александра Бортникова за производство наркотиков направили в областной суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Напомним, депутат Александр Бортников (сын экс-депутата муниципалитета Ярославля Игоря Бортникова) вместе с двумя знакомыми обвиняется в производстве наркотиков в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств. По версии следствия, в сентябре 2021 года — январе 2022 года ярославцы организовали подпольную нарколабораторию в садовом товариществе Гаврилов-Ямского района и изготовили более 15 килограмм запрещённых веществ. Мужчины были задержаны на месте преступления 16 января.

Теперь уголовное дело направленно в Ярославский областной суд для рассмотрения по существу.

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