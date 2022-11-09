Уфа, 9 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Проектно-изыскательские работы по сохранению памятника Салавату Юлаеву проводят в Уфе. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Управления по государственной охране объектов культурного наследия региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Сообщается, что работы проводит научно-реставрационное предприятие, которое имеет опыт работ и лицензию Министерства культуры Российской Федерации на проведение проектных и производственных работ на памятниках истории и архитектуры.

«С 8 по 11 ноября специалисты повторно проводят детальное обследование на объекте культурного наследия для уточнения полученных ранее данных», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 9 ноября 2022 года скульпторы-реставраторы проводят полевые изыскательские работы по обследованию чугунной облицовки памятника архитектуры, специалисты выполняют лабораторные исследования.