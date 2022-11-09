Москва, 9 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили предстоящий саммит ОДКБ. Об этом 9 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Да», — ответил Песков на вопрос о том, действительно ли Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящую встречу лидеров стран ОДКБ.

Напомним, заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдёт 23 ноября в Ереване.