Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящий саммит ОДКБ
Москва, 9 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили предстоящий саммит ОДКБ. Об этом 9 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко
«Да», — ответил Песков на вопрос о том, действительно ли Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящую встречу лидеров стран ОДКБ.
Напомним, заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдёт 23 ноября в Ереване.