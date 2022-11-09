Москва, , 13:58 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам от «Единой России» взять шефство над памятниками Владимиру Ленину, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Памятник Ленину в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Давайте, коллеги из «Единой России», возьмем шефство над памятниками Ленину каждый в своем округе, чтобы не нагружать Министерство культуры. Не будем здесь делить наше историческое наследие», — предложил Володин.

Предложение нашло поддержку среди парламентариев в ходе «правительственного часа» с участием главы Минкультуры Ольги Любимовой.

«Вот «Единая Россия» поддержала: берем заботу о памятниках Ленину, бережем их, реставрируем. А вы контролируйте и критикуйте, потому что это все, как вы понимаете, понятно из-за чего. У нас история одна, мы ее не делим, ни до 1917 года, ни после 1917 года. Об этом говорит наш президент постоянно. Геннадий Андреевич (Зюганов) нас в этом поддерживает. Ольга Николаевна, вместе, как только весна, плюсовые температуры, будем восстанавливать памятник вождю. Это наша история», — сказал Володин.

По его убеждению, «вожди, которые приводят к власти депутатов, партии, ушедшие из жизни, должны в первую очередь быть окружены заботой тех, кто на их наследии побеждает, кто приходит к власти».