Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Участие нынешнего президента США Джо Байдена в следующих выборах главы Белого дома «немыслимо», заявил экс-президент страны Дональд Трамп 7 ноября в интервью телеканалу Fox News.

«Я не думаю, что он будет баллотироваться. Это немыслимо», — сказал Трамп в интервью Fox News Digital после своего митинга в Дейтоне, штат Огайо, когда его спросили, сделает ли Байден еще одну заявку на Белый дом.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила на брифинге в начале октября, что он намерен баллотироваться в 2024 году.

Кроме того, Трамп заявил назвал ошибкой возможное участие в выборах президента страны республиканца Рона Десантиса. По словам экс-главы Белого дома, он знает о нем «нелестные» вещи.