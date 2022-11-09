Москва, , 22:12 — REGNUM Заявление министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова о том, что с 2023 года в школах появится курс по начальной военной подготовке (НВП), стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдёт апробация, и школы его со следующего года могут использовать», — рассказал Кравцов о ходе разработки школьного курса.

Отмечается, что НВП будет включён в учебный процесс в рамках предмета Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Соответствующие модули уже внесены в проект основной общеобразовательной программы.

«Давно пора! До сих пор помню, как разобрать и собрать автомат Калашникова. На скорость. А ещё оказывать первую медпомощь», — отметила Надежда К.

Многие пользователи поддержали такую инициативу со стороны руководства нашего государства, которое переживает непростой этап своей истории, и которому необходимо готовить народ к встрече с потенциальным врагом.

«И документальные фильмы о войне нужно показывать с пятого класса примерно. Чтобы в головах было хоть кое-что об истории Великой Отечественной войны», — предлагает Александр Р.

«Раньше была, потом зачем-то отменили. Давно пора было вернуть», — поделился своим мнением Алексей В.

Некоторые комментаторы сочли большой стратегической ошибкой упразднение курса НВП в российских школах.

«Просто отлично! Её и отменять-то не стоило. С нашими западными «партнёрами» порох всегда нужно держать сухим», — считает Артём Л.

«Что тут удивительного? НВП была раньше в школах много лет, потом её отменили. Некоторые, как с Луны свалились. Сразу заговоры им мерещатся. Как и военные кафедры в медицинских вузах отменили. Теперь вот думают, как бы обратно всё вернуть. Вопрос один: нафига было упразднять?» — спрашивает Аня Р.

Часть людей делится своими воспоминаниями о том, какой интересный опыт им подарила начальная военная подготовка в их школьные годы.

«На уроках, всегда было интересно. Военные зарницы зимой — это вообще было здорово. Классы соревновались между собой, бегали, прыгали, девочки на костре готовили обед. Строевая ходьба, с песнями. Наш класс, помню, по городу занял первое место, и нам дали поездку в Москву, Тулу, Волгоград», — написала Светлана Б.

«Я окончила сельскую школу в 2010 году. И в 10-11 классах на уроках ОБЖ была полноценная НВП. Не сказала бы, что она была в то время лишняя или что мы прям на ней страдали. Нет, это было довольно интересно и познавательно. Были и автоматы, и учебные гранаты. И марш-броски по лесополосе, и зубрёжка устава, и противогазы», — пишет Светлана И.

Ряд пользователей считает необходимым, чтобы руководство Российской Федерации пересмотрело своё отношение к советской системе образования, актуальность которой возрастает с каждым днём.

«Вообще нужно вернуться к системе образования, которая была при Советском Союзе. Тогда и патриоты будут, и уважение к старшему поколению появится», — отметил Miha P.

«Всё это прекрасно, конечно. Только кто эту НВП проводить будет? Учителя, которые и так в бумажной работе света белого не видят? Со стороны кого-нибудь пригласят? А платить сколько будут? Много ли желающих будет за копейки адский труд осуществлять, связанный с детьми?» — задаётся вопросами Алексей Б.

Напомним, 9 ноября глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил о том, что с 2023 года в школах появится курс по начальной военной подготовке.