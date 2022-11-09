Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Генерал-полковник Виктор Черкесов, скончавшийся минувшей ночью, будет похоронен в пятницу, 11 ноября, на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил 9 ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Воскресенский собор Новодевичьего монастырь Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), а в начале 2000--х годов — полпред президента России в СЗФО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Черкесов являлся директором ФСКН (2003—2008), председателем Государственного антинаркотического комитета (2007—2008), руководителем Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (2008—2010). Был депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ.

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