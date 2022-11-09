* запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 14:03 — REGNUM Пуштунские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер изгнали из своих рядов не менее 50 местных боевиков. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

Согласно источникам, уволенные являются жителями административного центра Панджшера и уездов Париан и Руха.

Отмечается, что эти люди близки к маулави Кадратулле, бывшему губернатору талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере.

Официально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сообщили по этому поводу.

Ранее радикалы в Панджшере уволили десятки сотрудников гражданских офисов. Также утверждается, что все уволенные — коренные жители Панджшера и таджики по происхождению.