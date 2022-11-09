Кострома, , 14:19 — REGNUM После пожара в клубе «Полигон» развлекательные заведения Костромской области посетят сотрудники МЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе костромского управления Министерства чрезвычайных ситуаций.

Пожар в Полигоне ГУ МЧС по Костромской области

Специалисты расскажут собственникам и персоналам кафе, ресторанов, баров и клубов о пожарных требованиях, при необходимости дадут практические советы и инструкции.

«Всего на территории области имеется 260 массовых развлекательных объектов. Мы посетим их все. Это те бары, кафе и рестораны, наполняемость которых превышает 50 человек. При этом, 107 из 260 объектов наиболее крупные — они могут вместить более 100 посетителей. Тридцать девять заведений имеют лицензию на продажу алкоголя. В них мы придём в первую очередь», — пояснили в МЧС.

Сотрудники проведут в заведениях не проверки, а профилактические визиты. Проведение контрольно-надзорные рейдов по постановлению правительства ограничено с 2021 года, их необходимо согласовывать с прокуратурой. Таким образом, штрафовать владельцев за нарушения не будут. Но указать на ошибки сотрудники МЧС вправе.

Напомним, пожар в ночном клубе «Полигон» на улице Никитской в Костроме случился в ночь с 4 на 5 ноября. Он начался из-за того, что 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелил в помещении из охотничьей ракетницы, после чего в здании загорелся потолок. Очевидцы говорят, что таким образом он пытался защититься от обидчиков или напугать их — ранее в клубе произошла драка.

Тушение пожара продолжалось 18 часов, площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. Сгорело все здание, в котором кроме клуба располагалась аптека, цветочный и продуктовый магазин, ещё один бар. В огне погибли 13 человек, большинство тел были найдены в комнате для курящих. Один из погибших не был посетителем «Полигона». Военнослужащий 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка Александр Редников проезжал мимо горящего здания, и решил помочь людям. Он погиб, отравившись продуктами горения.

По сведениям прокуратуры в заведении были открыты не все эвакуационные выходы. Очевидцы подтверждают, что люди были вынуждены выбивать закрытые двери и вылезать из окон горящего здания.

После трагедии возбуждено три уголовных дела по статьям: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», «халатность». Арестован предполагаемый Ионкин и директор ООО «Империя», организовавшего работу ночного клуба Наталья Беленогова. Также следствие полагает, что в случившемся есть вина должностных лиц. По версии следователей в здании с 2019 года не проводились проверки пожарной безопасности.

Владелец ООО «Полигон», депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, сдававший помещение в аренду «Империи», пояснил, что не имеет отношения к работе клуба. Он выразил соболезнования родственникам погибших и остановил своё членство в партии «Единая Россия».

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