Якутск, , 14:31 — REGNUM Сотрудник УФСИН из Якутска осуждён за попытку пронести в исправительную колонию мобильные телефоны и зарядные устройства к ним. Мужчину приговорили к штрафу в 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

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За услугу в виде незаконного обеспечения телефонами 14 заключённых мужчина получил более 150 тыс. рублей взятки. Он превысил полномочия с целью денежного обогащения, пришёл к выводу суд. Кроме того, якутянин создал особые условия для одного из осуждённых за вознаграждение в 35 тыс. рублей.

Сотрудника колонии признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом лично в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершённое в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, запрещённые вещи этот сотрудник колонии передавал из корыстной заинтересованности, с целью получить взятку, пришло к выводу следствие. При получении одной из взяток нарушителя задержали сотрудники УФСБ.