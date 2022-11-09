Южно-Сахалинск, , 14:18 — REGNUM Самые дорогие квартиры на первичном рынке жилья на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинске и во Владивостоке. Эксперты зафиксировали самую большую разницу между себестоимостью строительства и дальнейшей ценой продаж на рынке в агломерациях столиц Приморья и Сахалина, сообщили 9 ноября в ФАНУ «Востокгосплан».

Новое жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: «Дальневосточные кварталы» будут возведены до 2030 года

В Южно-Сахалинске строительство 1 кв. метра жилья обходится в 100 181,1 рубля, а на рынке эта цена вырастает до 146 786,8 рубля. Во Владивостоке средневзвешенная стоимость строительства 1 кв. метра жилья составляет, по расчетам экспертов, 87 748,7 рубля. А на рынке оно продаётся уже за 133 500 рублей за 1 кв. метр.

На третьем месте по стоимости строительства 1 кв. метра жилья — Якутск — 87 669,5 рубля. По рыночной цене столица Якутии оказалась на пятом месте среди дальневосточных регионов — 111 174,5 рубля. Третью позицию по цене первичного жилья на рынке занимает агломерация Южно-Сахалинска — 116 195,3 рубля, при себестоимости строительства в 65 385,3 рубля (7 место).

«Наибольшая разница между ценой приобретения и ценой строительства жилья в агломерациях Владивостока и Южно-Сахалинска — цена 1 кв. м жилья выше стоимости строительства на 68,8% и 77,7% соответственно», — пришли к выводу эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2030 года по программе «Дальневосточный квартал» будет построено 1,8 млн кв. метров нового жилья.