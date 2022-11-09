Москва, 9 ноября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Скончавшийся генерал-полковник Виктор Черкесов будет похоронен 11 ноября на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Гвоздики и свечи

«Генерал-полковник Виктор Черкесов, скончавшийся накануне, будет похоронен в пятницу на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге», — сообщил Хинштейн в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Черкесов скончался на 83-м году жизни после тяжелой болезни. Черкесов также являлся директором Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (2003—2008), председателем Государственного антинаркотического комитета (2007—2008), руководителем Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (2008—2010). Был депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ.