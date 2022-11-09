* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 ноября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Сотрудники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане арестовали девушку-ютубера и её оператора за то, что они брали интервью у мужчин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Оператор с видеокамерой

Один из пользователей известного видеохостинга «Базтаб» сообщил газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его в пятом районе Кабула, во время записи интервью.

Согласно этому источнику, радикалы заявили, что разговор между женщиной и мужчиной был «против шариата». По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отпустили женщину под залог после нескольких часов ареста и взяли обязательство не продолжать работу.

Источник добавляет, что её коллега-мужчина всё ещё находится под стражей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а женщину-блогера попросили явиться в суд и забрать свой телефон, который был изъят для проверки.

По словам сотрудника канала, запись программы была согласована с силовиками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) этого района, но сотрудники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока игнорировали это обстоятельство.

Следует отметить, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане активно действуют несколько каналов на известном видеохостинге, в сюжетах которых в беседах с гражданами в основном отражают условия жизни людей.

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.