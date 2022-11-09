Москва, , 13:54 — REGNUM Доходы российских музеев существенно сократились из-за уменьшения числа туристов на фоне санкций и это может сказаться на возможности сохранения объектов культурного наследия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста») в ходе «правительственного часа» с министром культуры Ольгой Любимовой.

Фонтан Самсон в Петергофе Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вследствие санкций, сокращения количества туристов, произошло существенное сокращение доходов от экскурсионной деятельности. И если ранее за счёт поступлений от экскурсионной деятельности музей, особенно крупнейшие, могли финансировать и сохранение объектов культурного наследия и реставрацию и научно-исследовательские работы, то сейчас такой возможности нет», — сказала депутат.

По словам Дмитриевой, необходимо увеличить их бюджетное финансирование и в госзадании увеличить задание на функции сохранения, реставрацию, научно-исследовательские работы.

«Вы какой конкретно имеет музей ввиду, у которого существенно понизилась посещаемость в свете ковида или в свете отсутствия зарубежных гостей? Есть какая-то конкретика? Дело в том, что федеральные музеи, я скажу, их 71 и за счёт внутреннего туризма, пожалуй, меньше стало у Петергофа и Царского села. Мы можем говорить только о Ленинградской области и Санкт-Петербурге», — ответила ей Любимова.

Министр отметила вклад в реставрацию со стороны благотворителей и попечительских советов.

«Говорить о том, что резко прервалась реставрация Петергофа — это неправда. Действительно, в 2019 году внебюджетка Петергофа составляла 3 млрд рублей. Китайские туристы вытаптывали там все, что только можно. Но все, что касается доведения госзаданий и компенсации выпадающих доходов в момент ковида, все это было компенсировано правительством и все это просчитали в 2021 и 2022 году, исходя из ситуации 2019 года. Поэтому говорить о том, что Павловск, о том, что Царское село, о том, что Петергоф или Эрмитаж на данный момент претерпевают было бы неправильно», — добавила она.

Любимова подчеркнула, что если будут конкретные какие-то объекты, по которым не будет хватать средств, будем прорабатываться возможность выделения дополнительных расходов.

«Пока могу вам честно сказать, внутри министерства мы с этим справляемся», — заключила министр.

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