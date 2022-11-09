Краснодар, , 13:56 — REGNUM На Кубани продолжаются тактико-специальные учения по гражданской обороне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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В тренировке, которая началась в 6:00 мск 9 ноября, задействованы экстренные службы Кубани. В ходе учений проведены сборы личного состав и выборочная проверка укомплектованности тревожных сумок средствами индивидуальной защиты, отрабатываются вопросы информационного обмена в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, готовности дежурно-диспетчерских служб.

Тренировка по гражданской обороне продлится до 18:00 мск 9 ноября.