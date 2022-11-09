Стаханов, ЛНР, , 13:45 — REGNUM В результате обстрела города Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) боевиками ВСУ из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS получили повреждения три многоквартирных дома. Об этом 9 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

«В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) повреждено три многоквартирных жилых дома», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Новосёловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян боевиками ВСУ.