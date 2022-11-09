Красноярск, 9 ноября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Андрей Булак ушёл в отставку с поста заместителя руководителя управления архитектуры — главного архитектора Красноярска. Об этом 9 ноября сообщили местные массмедиа.

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В пресс-службе администрации Красноярска эту информацию ИА REGNUM подтвердили, уточнив, что Булак покинул пост по собственному желанию ещё в октябре 2022 года.

«В соответствии с распоряжением администрации города Красноярска от 29.09.2022 № 330 — рл/с Булак Андрей Львович уволен 26.10.2022 с замещаемой должности муниципальной службы заместителя руководителя управления архитектуры — главного архитектора города, в порядке расторжения трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Булак был назначен на эту должность 1 июня 2022 года. Соответственно, он пробыл главным архитектором Красноярска менее полугода.

Справка: Андрей Булак родился в 1963 году в Красноярске. Окончил Красноярский инженерно-строительный институт («Архитектура»), обучался в аспирантуре на кафедре основ теории градостроительства Московского архитектурного института. С 2007 года по февраль 2022 года являлся начальником отдела, а затем заместителем руководителя службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края.