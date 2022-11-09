Ставрополь, , 14:14 — REGNUM В Ставропольском крае организованы «Солдатские привалы». Пункты для отдыха военнослужащих, направляющихся к местам несения службы, оборудовали вдоль федеральных трасс. Всего таких привалов создано четыре, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, побывавший на одном из них — у трассы в городе Невинномысске.

На привале ИА REGNUM

«Теплые палатки, полевые кухни, столовая, чтобы перекусить в дороге, продукты и нужные в быту вещи, чтобы взять с собой, — все это здесь есть. Спасибо волонтерам, которые несут тут вахту гостеприимства — готовы встретить бойцов-участников СВО и днем, и ночью», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что за первые дни работы «Солдатские привалы» приняли уже несколько десятков человек.

Напомним, с инициативой создания «Солдатских привалов» выступили власти Белгородской области. Ставропольцы их поддержали отправкой продуктов питания для организации работы этих пунктов отдыха бойцов ВС РФ.

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