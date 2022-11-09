Вашингтон, , 14:13 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп предостерег губернатора американского штата Флорида Рона Десантиса от участия в выборах президента страны в 2024 году. Соответствующее заявление экс-глава Белого дома сделал 7 ноября в эфире Fox News.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не знаю, будет ли он баллотироваться. Я думаю, что, если будет, он может очень сильно пострадать. Я действительно считаю, что он мог сильно навредить себе», — сказал Трамп в интервью Fox News после митинга в Огайо.

«Я думаю, что он совершит ошибку. Думаю, электоральной базе это не понравится. Не думаю, что это пойдет на пользу [Республиканской] партии, — добавил он. — Все это нехорошо. Думаю, у вас есть другие люди, которые, возможно, будут баллотироваться».

Бывший президент также указал на то, что ему о Десантисе известна нелестная информация, которой он был бы готов поделиться, если бы эти двое сошлись на первичных выборах.

«Я бы рассказал вам о нем вещи, которые не будут очень лестными — я знаю о нем больше, чем кто-либо — за исключением, возможно, его жены», — сказал Трамп.

Несмотря на такие заявления, Трамп отверг предположения о том, что между ним и Десантисом имеется какая-либо «размолвка».