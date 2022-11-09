Пермь, , 14:11 — REGNUM Случай с избиением девятилетнего мальчика в Перми попал под пристальное внимание главы СК России Александра Бастрыкина. Он запросил подробный доклад руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина относительно инцидента, сообщает телеграм-канал «Следком».

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Ранее в соцсети появилось видео с кадрами применения физический силы в отношении ребёнка. Всё произошло на детской площадке в Мотовилихинском районе.

Женщина била и душила мальчика, а также насыпала ему за шиворот снег. Таким образом пермячка якобы хотела наказать незнакомого ребёнка за конфликт с её сыном.