Якутск, 9 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В учреждениях здравоохранения столицы Якутии предусмотрели меры поддержки участников спецоперации и мобилизованных. В том числе в Национальном центре медицины развернули 20 коек для медицинской реабилитации тех, кто вернулся из зоны военных действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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В Якутском республиканском психоневрологическом диспансере дополнительно была организована внеочередная психиатрическая и психотерапевтическая помощь тем, кто был призван. Врачи также помогли собрать для военнослужащих аптечки и другие необходимые вещи.

«Были определены задачи, которые решаются в срочном порядке, выделены реабилитационные койки в медучреждениях, разработаны программы реабилитации, подключены клинические психологи, отработана маршрутизация», — отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ведётся работа с целью найти пропавших без вести бойцов, которые участвовали в спецоперации в защиту Донбасса. Идут поиски тел погибших военнослужащих.