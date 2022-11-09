Москва, , 13:59 — REGNUM Кремль не будет заранее анонсировать контакты Москвы и Вашингтона по возобновлению инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 9 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока рано об этом говорить. Вы знаете, что сейчас очень тонкая ткань этих наших отношений. Говорить о диалоге не приходится», — сказал Песков.

По его словам, системных контактов нет, а любые спорадические нельзя анонсировать заранее.

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