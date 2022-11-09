Москва, 9 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Кремль не будет заранее анонсировать контакты Москвы и Вашингтона по возобновлению инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 9 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока рано об этом говорить. Вы знаете, что сейчас очень тонкая ткань этих наших отношений. Говорить о диалоге не приходится», — сказал Песков.

По его словам, системных контактов нет, а любые спорадические нельзя анонсировать заранее.