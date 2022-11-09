Кишинёв, 9 ноября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Молдавии Ана Ревенко считает, что оппозиционная партия «Шор», проводя протестные акции в Кишинёве, действует «на украденные деньги» и пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом она завила 9 ноября телеканалу TVR Moldova.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич 1997. Россия Полиция

Она прокомментировала заявление министра юстиции Сергей Литвиненко, что готовится иск в конституционный суд с требованием признать действия «Шор» неконституционными. Ревенко считает, что подозрений в использовании партией «ворованных» денег и обвинений в работе на «интересы Москвы» достаточно для запрета этой политсилы.

«Этого более чем достаточно, чтобы сделать следующий, гораздо более решительный шаг. Мы поддержим этот подход и текущие расследования», — сказала глава МВД.

Она также обвинила активистов «Шор» в подстрекательстве молодых людей к насилию и сопротивлению полиции. Министр сообщила, что правоохранители помешали привезти желающих принять участие в протестах в Кишинёве жителей Гагаузии и Приднестровья.

Напомним, с 16 октября полиция стала мешать «Шор» проводить воскресные протестные митинги. Десятки активистов задерживают, называя их «подозрительными», пути к площадям, где запланированы согласованные акции, перекрывают. Такие действия сотрудников полиции вызывают возмущение у протестующих, были случаи стычек активистов с правоохранителями.