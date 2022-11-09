Москва, 9 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Деятели культуры рвутся в ДНР, ЛНР, Харьковскую и запорожскую область. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Пресс-служба Минкультуры Ольга Любимова

«В центре нашего внимания сегодня те деятели культуры, кто творит и трудится здесь, в стране, ради своего зрителя и своего слушателя. Отмечу, что таких подавляющее большинство. Они рвутся в новые регионы, чтобы выступить перед жителями и бойцами», — заявила Любимова, отвечая на вопросы депутатов.

По ее словам, новые агитбригады отправятся в госпитали и пункты подготовки бойцов — Росконцерт формирует агитбригады, состоящие из артистов федеральных коллективов и активной творческой молодежи, которые отправятся в госпитали и пункты подготовки военных.

Кроме того, по словам министра, в учреждениях культуры в новых регионах трудятся порядка 26 тыс. человек, там работают кинозалы, репертуар которых ничем не отличается от московских.

Также, говорит министр, уже запущены в производство первые два проекта по итогам конкурса кино о новейшей истории.