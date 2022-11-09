Донецк, 9 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Петровский район Донецка был обстрелян боевиками ВСУ. Об этом 9 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 10:16 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).