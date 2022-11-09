Париж, 9 ноября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Франция может стать лидером зелёной промышленности. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в социальной сети Twitter.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Франция может стать лидером зелёной промышленности, она станет!» — написал глава французского государства в социальной сети.

Эммануэль Макрон также добавил, что Франция была одной из первых стран в мире, принявшая меры в области водородной энергетики.

Чтобы широко развернуть повторное использование углерода, производство и хранение возобновляемого тепла, использование материалов с меньшим уровнем выбросов, Франция продолжит поддерживать компании, сосредоточив внимание на молодежи и талантах.

Как сообщало ИА REGNUM, в то время, как Италия приветствовала открытие французских ворот для судна Ocean Viking, французское правительство осудило «неприемлемое поведение» итальянских властей.

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