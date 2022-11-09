Владивосток, 9 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Губернаторы регионов Дальнего Востока рассказали на заседании Совета при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе о работе по поддержке проведения спецоперации. Заседание проходило 9 ноября во Владивостоке. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации в б. УССР

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Одним из первых отчитался приморский губернатор Олег Кожемяко.

«Уже около 1,5 тысяч мобилизованных приморцев получили региональные «подъемные» в размере 150 тысяч рублей. В ближайшие дни деньги поступят еще трём тысячам. Завершить работу планируем, как говорил ранее, до конца ноября, по мере поступления списков из воинских частей. Все «тигровцы», кроме нескольких человек, средства получили», — сказал Кожемяко.

Губернатор добавил, что по обмундированию, расходникам, специальным техсредствам в Приморье также налажена работа.

Все заявки с передовой отрабатываются оперативно.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края на единовременные выплаты мобилизованным выделили уже более 100 млн рублей. Первые выплаты на карты поступили 3 ноября.