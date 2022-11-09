Архангельск, 9 ноября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. За девять месяцев 2022 года бюджет Архангельской области получил 101 млрд рублей доходов, это на четверть больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

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«Несмотря на опасения, связанные с санкциями, наибольший вклад в доходную часть областной казны внесли предприятия добывающей отрасли, лесопромышленного комплекса, судостроения, торговли, транспорта и сельского хозяйства», — написал Цыбульский.

Губернатор также сообщил, что по итогам девяти месяцев профицит региональной казны составил 5,4 млрд рублей рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке эксперта, доходы региональных бюджетов в России в значительно меньшей степени зависят от внешней конъюнктуры, чем федеральный бюджет.