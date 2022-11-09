Москва, , 14:08 — REGNUM В России предложение рабочих рук расти не будет, а спрос на рабочие специальности с учётом современных реалий, связанных с ограничениями, напротив, будет лишь увеличиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Рабочий

«В частности, сказывается демографический фактор, когда на рынок труда выходит всё меньше молодёжи, — сказала она. — Подготовка на рабочих местах ведётся слабо, мало мест обучения в системе начальной профессиональной подготовки, непрестижность рабочих профессий. Также из-за пандемии сократилась численность мигрантов, которые работали на таких рабочих местах. В настоящее время и на ближайшую перспективу эти проблемы быстро решить нереально. Поэтому предложение дальше расти не будет, а спрос на рабочие специальности с учётом современных реалий, связанных с ограничениями, напротив, будет лишь возрастать».

При этом она отметила, что в последние годы сильно вырос и уровень заработных плат для «синих воротничков», но это мало решает проблему заполнения вакансий.

«А вот для «белых воротничков» ситуация обратная, — сказала Иванова-Швец. — Большинство компаний проводят существенную оптимизацию своих бизнес-процессов и активно освобождаются от излишней рабочей силы, «офисного планктона», что приводит к тому, что численность «белых воротничков» сокращается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что нехватка рабочих рук продолжит расти в России и в 2023 году.