Уфа, , 13:41 — REGNUM Детей-сирот обеспечили квартирами в Башкирии только после прокурорской проверки. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Ключи от дома 0Four

Сообщается, что в Аскинском районе четыре сироты и местный житель (инвалид первой группы) не обеспечены жильем, хотя эти граждане имеют право на льготное получение жилых помещений.

«В целях защиты их прав прокурор обратился в суд с исками об обязании администрации района предоставить им положенные квадратные метры. Суд признал требования прокуратуры обоснованными», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры вышеуказанным гражданам были вручены ключи от благоустроенных квартир.

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