Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 9 ноября приняли регламент, согласно которому утверждение Генерального плана Петербурга может проходить без обязательных публичных слушаний. Голосование по регламенту прошло на очередном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Согласно содержанию проекта, утверждение и внесение изменений в Генеральный план при определённых условиях может пройти без публичных слушаний в реальном режиме, и можно будет учитывать только результаты общественных обсуждений, которые могут проводиться в интернете.

За принятие таких корректировок проголосовали 42 депутата, один воздержался, а трое выступили против. Законопроект принят в целом.

Напомним, что ранее в Петербурге принимали предложения и поправки в Генеральный план города. Граждане и организации направили более 11 тыс. обращений.