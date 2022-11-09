Лос-Анджелес, США, , 13:58 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Disney Plus может запустить в производство сериал на основе франшизы «Индиана Джонс». Об этом 9 ноября сообщает портал Variety.

Индиана Джонс Цитата из к/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» реж Стивен Спилберг. 1981. США

Согласно информации, предоставленной источниками издания, продюсеры Disney и Lucasfilm во время последних встреч со сценаристами обсуждали возможность создания шоу, действие которого происходит в популярной вселенной. Отмечается, что пока проект не запущен в производство, поскольку авторы идеи всё ещё ищут человека, который возьмётся за написание сценария.

Инсайдеры не сообщили ничего о том, будет ли шоу представлять собой приквел или спин-офф, а также о том, будет ли оно связано с пятой частью «Индианы Джонса».

Напомним, премьера приключенческого боевика «Индиана Джонс 5» в США запланирована на 29 июня 2023 года. В этой картине к роли знаменитого археолога вновь вернётся Харрисон Форд.

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