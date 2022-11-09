Пенза, 9 ноября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Пензе ряд сотрудников Горводоканала уличили в хищении асфальтобетонной смеси. Причиненный организации ущерб превысил 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

ИА REGNUM Свежий асфальт

В течение 2021 года злоумышленники по телефону связывались с работником асфальтобетонного завода, не подозревавшего об их преступных намерениях, и подавали устные заявки на отгрузку в адрес их компании мелкозернистого асфальтобетона различного тоннажа. Затем они сообщали жителю Пензы, который имел в собственности грузовик, о необходимости загрузки автомобиля асфальтобетоном с завода. Мужчина по указаниям преступников приезжал на завод и осуществлял погрузку. Позже он продавал груз, а деньги возвращал злоумышленникам.

С целью сокрытия преступления сотрудники Горводоканала составляли наряды на работу и указывали в них ложные сведения об объеме использованного асфальтного покрытия дорог при ремонте сетей водоснабжения в Пензе.

Причиненный ООО «Горводоканал» материальный ущерб в размере 1,131 млн рублей возмещен в полном объеме.

Ранее ИА REGNUM передавало, главного бухгалтера пензенской районной больницы признали виновной по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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