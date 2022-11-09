Москва, , 13:31 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о блокировке онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию ВСУ и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

«Законопроект нужно принимать как можно скорее. Сбор средств для ВСУ недопустим, это против интересов нашей страны», — отметил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Предлагается ввести меры ограничения к информационным ресурсам, содержащим предложения о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования.

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