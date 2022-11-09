Новая Усмань, Воронежская область, 9 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Многочисленные системные нарушения законодательства выявили прокуроры в Новоусманском многопрофильном техникуме, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 ноября в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Kremlin.ru Прокурор

С проверкой прокуроры пришли в техникум после появления в СМИ сообщений о том, что в общежитии учебного заведения был избит 15-летний первокурсник. В ходе проверки выявили массу нарушений, касающихся организации и проведении индивидуальной профилактической работы. Также в техникуме выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности.

По результатам проверки прокуратура района внесла представление руководителю регионального департамента образования, науки и молодежной политики об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. Директор техникума привлечен к административной ответственности сразу по трём статьям.

Между тем, следователи продолжают проверку на предмет наличия в действиях участников нападения на первокурсника признаков преступления, ход проверки находится на контроле прокуратуры района.