Пермь, 9 ноября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Кировском районе Перми возле военкомата появился новый арт-объект. Он посвящен русскому солдату-освободителю, сообщили в администрации района города.

raion. gorodperm.ru/Екатерина Попова Арт-объект возле военкомата в Перми

Идея создания арт-объекта принадлежит скульптору Сергею Путилову и председателю ТОС «Центральный» Евгению Пермякову. Смысл скульптурной композиции «Русский солдат-освободитель» взята из сюжета «Русской весны — 2014», когда российский военный в Крыму передал убежавшего кота в руки севастопольской девочке.

В администрации отметили, что этот поступок подчеркивает милосердие русского солдата: суровые в бою, но с большим сердцем, они приходят туда, где нужна помощь, они встают на защиту слабых и ценой своей жизни спасают мир.

«Все знают истории, когда наши бойцы, рискуя собой, выводили раненых под мощным огнём противника, из-под завалов доставали собак и кошек, делились своими пайками. Всё это подтверждает, что Победа будет Za нами! А как иначе, ведь за нами наша Великая Родина — Россия, у которой есть Великая история! Скульптура создана в поддержку наших войск, участвующих в специальной военной операции на [территории б. УССР]», — говорится в сообщении.