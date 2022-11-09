Грозный, , 13:57 — REGNUM В Чечне отмечается рост численности населения. С начала 2022 года число жителей республики увеличилось на 18,7 тыс. человек. Это на 1,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. Как отметили в Чеченстате, рост численности населения обусловлен естественным приростом — т.е. превышением числа родившихся над числом умерших.

Роддом

«Увеличение численности населения сложилось за счет естественного прироста, обусловленного превышением рождаемости над смертностью», — цитирует ИА Чечня Сегодня» представителя Чеченстата.

Всего, по данным статистического ведомства, в Чечне на 1 сентября 2022 года проживало около 1,529 млн человек.

Отметим, что, по имеющимся данным статистики за 2021 год, показатель естественного прироста населения в Чечне на 2021 год составил 21 441 человек.