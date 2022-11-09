Кременная, ЛНР, 9 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 9 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Кременной со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено два снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики преступного режима Киева обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.