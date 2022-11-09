Уфа, , 13:29 — REGNUM Нарушения при строительстве одной из школ города Уфы выявили сотрудники прокуратуры. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

Штраф Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что сотрудники прокуратуры Калининского района города Уфы проверили качество и сроки выполнения работ при возведении общеобразовательного центра в микрорайоне «Инорс-4» на 1665 мест.

«Несмотря на то, что ООО «Фирма СУ-10» не произвело работы по монтажу горячего водоснабжения, сантехники, системы канализации, устройству изоляции трубопроводов, а также укладке паркетной доски и кровли общей стоимостью 5,4 млн рублей, ГКУ Управление капитального строительства республики приняло и оплатило их», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что должностное лицо этого управления было оштрафовано на 50 тысяч рублей. Помимо этого, в адрес руководителя учреждения внесено представление, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что ход строительства данного объекта находится на контроле прокуратуры.