Москва, 9 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Законопроект о стимулировании занятости среди молодежи и снижении административной нагрузки для работодателей внесли в Госдуму депутаты во главе с Артемом Метелевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается исключить необходимость получения согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

В указанных случаях достаточно будет согласия одного из родителей или законного представителя.

Также предлагается установить новый порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий при трудоустройстве несовершеннолетних — только по заявлению несовершеннолетнего работника или его законного представителя.

Действующая практика контрольно-надзорных мероприятий предусматривает усиленный контроль соблюдения трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних. Зачастую соответствующая проверка инициируется сразу после официального трудоустройства несовершеннолетнего, даже в отсутствие жалоб со стороны участников трудовых отношений, указали парламентарии.