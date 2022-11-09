Москва, 9 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Поддержка курса Вашингтона в мире уменьшается. Об этом 9 ноября заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» [киевского] зелёного вождя в зелёной нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой», — написал Медведев.

Напомним, в США завершилось голосование на промежуточных выборах. В ходе кампании избираются все 435 членов палаты представителей и треть Сената. Также проходят выборы губернаторов в 36 штатах и трёх заморских территориях США.

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