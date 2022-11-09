Чебоксары, 9 ноября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Чувашии внесут финансовые изменения в проект строительства тепловых сетей в Шумерле и Козловке. Речь идёт о втором этапе, где изначально расходы оценивались в 605 млн рублей. После подачи заявки в федеральный Фонд реформирования ЖКХ сумма была скорректирована и составила 578,6 млн рублей. Соответствующие изменения, вносимые в постановление, поддержали 9 ноября на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы ЖКХ

Вице-премьер — министр строительства Чувашии Павел Данилов отметил, что редактируется постановление республиканского правительства от 19 мая 2022 года о плане мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Это связано с подачей 1 ноября 2022 года дополнительной заявки в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для получения заёмных средств ГУП «Чувашгаз». Средства нужны на второй этап строительства тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в городах Шумерля и Козловка.

Глава минстроя сообщил, что проектная стоимость второго этапа оценивается в 578,6 млн рублей, в том числе из федерального фонда планируется получить 459,2 млн рублей. В качестве софинансирования из республиканского бюджета добавят 119,4 млн рублей. Уточнённый нормативно-правовой акт будет направят в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Чувашии заключён контракт почти на 630 млн рублей по строительству сетей горячей воды и теплоснабжения в Шумерле и Козловке.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2022 года ГУП «Чувашгаз» подавал заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на получение 604 905 тыс. рублей дополнительного займа для строительства теплосетей в Шумерле и Козловке. Тогда в минстрое Чувашии поясняли, что «заявка одобрена», но «возвращена на доработку»: из-за расчёта индексов дефляторов стоимость проекта уменьшилась и составила 578 613 тыс. рублей. Таким образом, стоимость расходов снижена на 26 292 млн рублей, или на 4,35%.