Томск, , 13:53 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в четырёхэтажном жилом доме на улице Кулагина в Томске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар в Томске ГУ МЧС по Томской области

Пожар начался 8 ноября около 13 часов по местному времени. К моменту приезда огнеборцев, крыша здания была охвачена пламенем. Через четыре часа возгорание было ликвидировано.

По информации следствия, площадь пожара составила около 700 кв. метров, из дома эвакуировано 60 человек. Предварительной причиной пожара названы проводившиеся на крыше сварочные работы.

«Зная, что в доме необходимо провести ремонтные работы, отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья жильцов дома, сотрудниками УК «Жилище» соответствующих мер безопасности к проведению указанных ремонтных работ предпринято не было, что привело к возгоранию крыши дома и существенному нарушению прав и законных интересов жильцов дома», — отметили в управлении.

Дело открыто по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

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